Chi è Isabella Ricci: è una delle dame più amate e seguite del programma di UeD. La donna ha 62 anni, ha origini romane e vive a Ravenna. La dama, nel 2000 crea una società di nome Pet Village la quale si occupa di prodotti per la cura di animali. Isabella nasce a Roma nel 1959. Intraprende gli studi di lettere antiche e moderne e si laurea poi alla Sapienza in filosofia.

Si specializza successivamente in architettura e bibliotecaria. Si suppone che il suo trasferimento a Ravenna sia avvenuto per motivi lavorativi. Com’è stato dalla dama stessa raccontato, è stata sposata ma non ha figli. Il matrimonio è terminato quindici anni fa, quando la Ricci aveva solo 45 anni.

Oggi la dama è un imprenditrice a tutto tondo insieme alla collaborazione gli altri tre soci. La sua società conta all’incirca l’assunzione di 50 dipendenti sparsi in tutta Italia. Ultime notizie ci fanno sapere che la Pet Village ha da poco inaugurato una nuova sede di 500 metri quadrati di magazzino, 10000 metri quadri di spazio dedicato ai clienti e 1000 di ufficio. Insomma un’azienda di tutto rispetto.

Ciò che si è scoperto del suo passato è che Isabella ha avuto anche un trascorso da modella. Oggi la donna è nota al pubblico per essere una dama del parterre femminile di UeD. Ammirata per la sua eleganza e l’indiscutibile bellezza, il suo ingresso nel programma è avvenuto nel corso della scorsa stagione.

La donna sin da subito ha scatenato la gelosia di un altro volto storico del programma: Gemma Galgani. Le due più volte si sono scontrate al centro studio, per una sorta di rivalità che la dama Torinese soffre nei confronti della nuova arrivata. Ma Isabella gode senza ombra di dubbio dei favori dell’opinionista Tina Cipollari, la quale non perde occasione per difenderla e poter così attaccare la sua acerrima nemica Gemma.

