A UeD i colpi di scena non terminano mai. Questa volta si torna a parlare di un cavaliere molto chiacchierato del parterre maschile, Biagio di Maro, e di una sua famosa conoscenza. A smascherare il tutto arriva come sempre l’occhio attento dell’opinionista Gianni Sperti.

Fonte studio UeD

Quest’ultimo sbircia i messaggi dei concorrenti sui loro telefoni. Questa volta tocca proprio a Biagio che, dopo una discussione con una dama, da il permesso a Sperti di sbirciare sul suo telefono per leggere alcune delle conversazioni che l’uomo ha scambiato tramite chat con la donna. Ma qualcosa attira l’attenzione dell’opinionista, e va ben oltre la discussione appena nata in studio.

“Vedo che hai una chat con Jo Squillo”, chiede sorpreso Sperti. “Ci scambiamo like, parliamo. Cosa c’è di sbagliato?” replica prontamente Biagio. Il cavaliere racconta come ha conosciuto la cantante ed ex concorrente di questa edizione del “Grande Fratello Vip”.

Ma la ricerca di Gianni si fa sempre più attenta. L’opinionista va a scavare nei segreti del cavaliere e risale ad altri messaggi interessanti.

Fonte studio UeD

Neanche a dirlo, Sperti mette in pubblica piazza ciò che ha appena scoperto in un’altra conversazione con una donna a noi non nota: “Vedo che dichiari di voler partecipare al Grande Fratello o all’Isola dei Famosi?”, chiede Sperti. Ma a rendere nota l’identità della signora ci pensa il diretto interessato: “Quella chat è con mia sorella Anna.

Anche qui non vedo quale sia il problema”. Ma la voglia di reality che il cavaliere decanta pare abbia gettato nuovi dubbi sulla sua trasparenza. Ma soprattutto sul reale interesse nel cercare l’anima gemella.

Sarà solo voglia di visibilità? Non ci resta che attendere nuovi risvolti. Magari a breve Di Maro uscirà dal dating show di Maria De Filippi mano nella mano con la sua nuova compagna.