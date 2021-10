UeD: Biagio Di Maro scarica Rosy in studio. Tutto per colpa della barba

Nella scorsa puntata di UeD è arrivata improvvisamente una brutta notizia per la dama Rosy. Infatti la donna scopre in studio di essere scaricata dal Cavaliere Biagio Di Maro. La puntata è incentrata sull’ultima coppia che si era venuta a formare, ma qualcosa pare non sia andato per il verso giusto.

Fonte studi UeD

In arrivo una bella doccia fredda per Rosy. Infatti la dama non sapeva di essere stata scaricata da Di Maro e a metterla al corrente della situazione è stata inavvertitamente la padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice infatti, resasi conto della gaffe, ha chiesto immediatamente scusa. Ma le sorprese per la dama non terminano qui: sembrerebbe che Biagio abbia preso questa decisione per via della sua barba.

Una giustificazione che tuttavia non ha convinto nessuno, tantomeno gli opinionisti Tina e Gianni. Rosy completamente all’oscuro di tutto rimane a dir poco di stucco quando Queen Mary inavvertitamente, nel parlare, si lascia sfuggire la notizia. La conduttrice di UeD pensava che la dama ne fosse già conoscenza. A tal proposito la donna chiede dunque delle spiegazioni.

Fonte studi UeD

Le parole di Biagio però lasciano ancora più stupita quest’ultima. Il diretto interessato infatti sostiene che nella loro ultima esterna sia successo qualcosa che lo ha indotto a tale scelta. I due hanno trascorso una romantica serata e condiviso una cena insieme al termine della quale il cavaliere chiede un bacio alla dama.

Fonte studi UeD

Rosy però rifiuta l’invito e spiega il motivo di tale gesto: in realtà la motivazione risiede nella poca tolleranza che la donna ha nei confronti degli uomini che portano la barba. Al proposito Di Maro dichiara: “Ci sono rimasto così male, mi ha conosciuto che avevo la barba e ora trovi la scusa della barba, mi sono sentito rifiutato. Comunque arrivati in albergo ho preso la borsa l’ho accompagnata fino alla porta e l’ho salutata”. Ed è così che anche questa nuova coppia mette fine alla conoscenza. Tutto per colpa di una barba.