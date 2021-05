Le vicende amorose di dame e cavalieri nello studio di UeD continuano ad intrattenere il pubblico da tempo immemore. Eppure il trono over ha una dama che sembra non riuscire proprio ad avvicinarsi all’amore da fiaba che sogna. Parliamo ovviamente di Gemma Galgani. Nelle prossime puntate avremo delle notizie davvero deludenti sulla torinese.

A rivelarlo è IlVicolodelleNews, che ci rivela quello che nei prossimi giorni avverrà nel dating show. A decidere quale coppia debba aprire la puntata è Tina Cipollari, su richiesta di Maria De Filippi. L’opinionista chiederà di sentire il racconto di Biagio e Sara. Loro due sono riusciti finalmente a riconciliarsi durante l’esterna di domenica. A quanto pare, Biagio e Sara si sono scambiati anche alcune tenerezze, in un momento di forte intimità.

Ma ecco il colpo di scena: lasciando tutti di sasso, il cavaliere annuncia di voler interrompere la conoscenza con Sara. Quando a Biagio vengono chieste le motivazioni di questa scelta, lui risponde che tra i due si sarebbe aspettato una passione che in realtà non è mai scoppiata. Sara, senza girarci intorno, spiega che per esaurire le aspettative di Biagio ci vuole tempo e pazienza. Quindi la frequentazione viene chiusa, con grande dispiacere della dama.

Fortunatamente, però, ottime notizie stanno per arrivare per Sara: un nuovo cavaliere arriva in studio per fare la sua conoscenza e lei accetterà il suo corteggiamento. Infine, una brevissima parentesi sulle vicende della dama torinese. Maria rivela che per lei ha a disposizione soltanto 6 minuti. Una volta seduta al centro dello studio di UeD in compagnia di Aldo, Gemma racconta del loro incontro, avvenuto in settimana.

Tra i due ci sarebbe stato in bacio a stampo, ma il cavaliere ormai è convinto che Gemma Galgani non sia davvero interessato a lui, per questo decide di interrompere la conoscenza con la dama. Al contrario, Aldo vuole continuare a conoscere sia Isabella che Sara, anche se la prima rifiuterà le attenzioni del cavaliere. Ancora una volta, Gemma è single e senza pretendenti.