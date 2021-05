UeD, Gemma Galgani scrive una lettera a Tina Cipollari: “Una colorita domestica”

Nello studio di UeD alcune relazioni non sono mai andate per il verso giusto, come ad esempio il rapporto tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. La dama e l’opinionista decennali del programma di Maria De Filippi sembrano non riuscire proprio ad andare d’accordo. Ogni occasione è buona per dare vita a una lite.

Insomma, non è una novità che le due si offendono reciprocamente, ma forse questa volta la Cipollari è andata troppo oltre. Dopo uno scontro all’ultimo insulto avvenuto tramite giornali di gossip, ora Gemma affida tutto il suo malcontento ad una lettera. In questo scritto la Galgani spiega tutto quanto quello che l’ha ferita.

In particolare sembra che la dama si sia risentita dopo che Tina l’ha definita una nullità. L’ultima relazione importante della Galgani è stata insieme a Giorgio Manetti, storico corteggiatore di UeD, purtroppo però le cose fra loro non sono andate nel migliore dei modi e due si sono lasciati. Nello scorso anno la dama Torinese aveva frequentato il marinaio Nicola Vivarelli, molto più giovane di lei e questa relazione aveva causato non pochi scandali, portando Sirius ad una grande popolarità.

Ovviamente questa conoscenza della dama ha tirato una valanga di critiche da parte di Tina, che l’ha attaccata e criticata in tutti i modi possibili. Ecco le parole della dama: “Una grande offesa” e ancora “Non sono una nullità”, riferendosi alle parole di Tina. Subito dopo la Galgani tira una stoccata alla sua rivale: “Sotto sotto sei interessata alla mia vita, e io alla tua. Un po’ come lo si è alla propria colorita domestica”.

Inaspettatamente, tra le parole scritte da Gemma Galgani, troviamo anche un pensiero rivolto a Giorgio Manetti: “Al contrario, credo che sia Giorgio a dovere al programma, e soprattutto alla nostra frequentazione, la sua popolarità. Senza contare che a lui piacevo esattamente per com’ero”, questa la risposta ai frequenti attacchi dell’ex cavaliere.