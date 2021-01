UeD, Gemma Galgani: dopo la notte di passione, viene umiliata da Maurizio

Oggi è stata registrata una nuova puntata del dating show UeD. Ovviamente, questa registrazione ha dato vita a delle anticipazioni decisamente succulente. La puntata registrata oggi pare abbia riservi delle pessime notizie per la dama Gemma Galgani. Ma cosa è successo di così grave? A quanto pare vedremo una Galgani decisamente sconvolta e delusa nelle prossime puntate. È facile immaginare chi sia la causa di questo malumore: ovviamente, il cavaliere Maurizio Guerci.

Lui e Gemma avevano intrapreso una conoscenza che sembrava avere tutti i presupposti per spiccare il volo. Questo, almeno, fino a poche ore fa. Dalle anticipazioni sembrerebbe proprio, invece, che sia tutto finito. Eppure era stato lo stesso Maurizio a dichiarare, ai microfoni di UeD Magazine, che aveva finalmente trovato in Gemma la donna del suo cuore. Ma quello che sembrava un incendio si è rivelato un fuoco fatuo, di durata decisamente breve.

Nella nuova puntata di UeD, vedremo quindi Gemma molto indispettita dal comportamento di Maurizio. L’uomo non è stato abbastanza presente durante le feste di Natale. A detta di Gemma, il cavaliere si è fatto sentire troppo poco. Ma la cosa che ha fatto più infuriare Gemma è il fatto che, il 26 di dicembre (il giorno di Santo Stefano), durante una telefonata, avrebbe ricevuto un pessimo trattamento.

Mentre i due erano al telefono, Maurizio avrebbe cercato (con successo) di chiudere in fretta e furia la chiamata, per aprire la porta ad un ospite. La dama, ovviamente insospettita, ha chiesto insistentemente spiegazioni. Dopo varie pressioni, Maurizio ammette di aver ricevuto una visita da una sua amica, recatasi lì per ricevere conforto in un momento difficile.



Solo dopo molte richieste di spiegazioni, il cavaliere avrebbe ammesso che si trattava di un’amica, recatasi a casa sua per essere confortata in un brutto momento. A quanto pare, nessuno ha creduto alle sue giustificazioni: perché tanta fretta se si trattava solo di una amica? Ad ogni modo, poco dopo il cavaliere avrebbe anche declinato la proposta di Gemma di passare il Capodanno insieme. Un chiaro campanello d’allarme, seguito da una decisione statutaria: la relazione con Gemma Galgani è giunta al termine. Presto, vedremo il cavaliere confermare queste parole anche in studio.