Gemma Galgani, nonostante il suo nuovo décolleté, per la dama non ci sono pretendenti

Le ultime ore ci stanno regalando molte anticipazioni e news sul Trono Classico e Over di UeD. Protagonista indiscussa del programma anche quest’anno è sempre lei: Gemma Galgani. Anche in questa stagione la dama è presente nel parterre femminile in cerca dell’amore vero.

La Galgani, nonostante le sue innumerevoli storie precedenti terminate tutte male, a distanza di 10 anni dalla sua partecipazione al format, è ancora fiduciosa di riuscire a trovare l’uomo giusto per lei. La dama spera di trovare a breve il suo principe azzurro. Donna decisamente sognatrice e romantica, così si è sempre descritta Gemma. Anche quest’anno, Tina Cipollari non si è preservata dall’attaccarla e criticarla per le sue scelte.

Ma la donna non demorde ed è convinta che l’uomo dei suoi sogni è dietro l’angolo. Questa nuova edizione si è aperta con una grande novità. La donna si è presentata in studio con un nuovo décolleté. Tuttavia le anticipazioni non promettono niente di buono. Infatti pare che queste nuove puntate si siano aperte con una sgradevole notizia per la dama.

La padrona di casa Maria De Filippi annuncia alla dama Torinese che per lei non ci sono pretendenti. La donna si rende protagonista al centro studio, solo ed esclusivamente per i battibecchi con Tina Cipollari. Le nuove puntate di UeD saranno trasmesse il 13 di settembre. Tuttavia le registrazioni appena cominciate, già fanno ben sperare in una stagione ricca di novità e colpi di scena.

I fan più attenti del dating show, sono convinti che da qui a breve, nuovi e giovani pretendenti scenderanno la scala di UeD per la dama. Di sicuro Gemma Galgani ci regalerà storie interessanti al centro studio, e i suoi racconti carichi di emozioni e sentimento. Non ci resta che attendere quali siano le novità che la nuova stagione è pronta a regalarci.