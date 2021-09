Gli anni passano, ma il centro dello studio di UeD è sempre dedicato a lei: Gemma Galgani, la mitica dama torinese del trono over, continua a trovare nuovi modi per lasciare il pubblico a bocca aperta. La notizia che di recente ha fatto discutere il web è stata quella riportata da nuovo di secondo cui Gemma avrebbe deciso di ritoccarsi il seno.

A distanza di qualche giorno, sono arrivate anche le prime foto che confermano questo gossip. Ed è proprio ai microfoni di nuovo TV che la Galgani ha rivelato le vere motivazioni che l’hanno spinta a sottoporsi a questo intervento chirurgico. Sulle pagine della rivista si possono leggere queste parole di Gemma: “Quella del ritocco è stata un’idea che mi è arrivata verso la fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne.”

Poi la Galgani continua spiegando: “Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico. Un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo”. Nonostante in molti hanno criticato questa scelta, Gemma non si lascia abbattere.

La Galgani dice tutt’altro che pentita della sua decisione: “Mi sono sottoposta all’intervento senza alcuna paura delle malelingue pronte a criticarmi per questa decisione. Porto avanti le mie idee senza guardarmi indietro. Con un fisico nuovo mi sento meglio anche con me stessa”. Quanto, appunto, ai tanti utenti del web e personaggi presenti nello studio di UeD che l’hanno criticata proprio per questo ritocco al seno.

La dama Torinese ha molto da dire: “Mi chiedo che senso abbia offendermi gratuitamente. Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io. Magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero”.