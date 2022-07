Lo studio di UeD è molto ambito per una lunga serie di motivi: in primis è un punto fermo per chiunque stia cercando l’amore ma con scarsi risultati, ma è anche un ottimo trampolino di lancio per chi volesse successivamente intraprendere una carriera mediatica.

Sono moltissimi, infatti, i protagonisti del trono classico e over che rimangono impressi nel cuore nelle menti dei telespettatori e, per questo, continuano ad essere seguiti con attenzione anche dopo il loro abbandono al programma.

Nella scorsa edizione del dating show, sicuramente ad attirare molto l’attenzione su di sé è stata Marika Geraci. La donna era arrivata nel trono over per corteggiare Armando Incarnato, con cui però le cose non sono andate affatto nel migliore dei modi.

Dopo diverse liti e peripezie, però, Marika è riuscito a trovare l’amore con Diego Ceccucci, con il quale ha deciso di abbandonare il programma sotto la nota cascata di petali rossi. Ora, a distanza di diversi mesi quell’amore è tutt’altro che spento, ma comunque la dama sembra avere voglia di cambiamenti.

Marika era rimasta molto risentita per il trattamento ricevuto dalla produzione del programma. Infatti, Marika e Diego non sono mai stati invitati in studio come è capitato per altre coppie e per questo si dice delusa: “Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stati invitati né io né Diego”.

“Noi avevamo deciso di uscire da UeD e farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi. Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno”.

“Da quella telefonata io non ho più chiamato la redazione. È stato Diego a chiamare una delle referenti, che gli ha risposto in modo molto freddo che forse ci avrebbero invitato più in là”. Forse è proprio in barba a queste polemiche La dama ha deciso di rivoluzionare il suo look, cambiando completamente l’acconciatura. Ora La dama si mostra con una splendida piega ondulata, che le incornicia dolcemente il viso e le dona molto.