All’interno degli studi del programma di Maria De Filippi sono stati tanti i protagonisti che hanno lasciato il segno nella mente e nel cuore di molti fans. Un volto storico del programma e nonché protagonista fortemente amata dai telespettatori di UeD, è stata senza ombra di dubbio l’ex tronista Teresa Langella.

La bella influencer ha intrapreso un percorso nel dating show che ha tenuto i telespettatori incollati al televisore durante tutta la sua durata. Un trono un po’ fuori dagli schemi, rispetto a quello a cui il pubblico era abituato. Sono stati tanti i colpi di scena, tant’è vero che sono molti i follower che ad oggi, nonostante la sua lontananza dalle telecamere, continuano a seguire l’ex tronista in tutte le sue vicissitudini.

Ovviamente, questo è possibile grazie ai social media, che permettono un collegamento diretto. La donna è da poco tornata delle vacanze da sogno, appena trascorse alle Maldive con il suo fidanzato: l’amatissimo Andrea Del Corso. Ma cosa è successo che ha accesso i riflettori sulla bella partenopea?

I fans hanno notato un certo cambiamento, dai dettagli pare che la ragazza stia attraversando un momento di metamorfosi. Diversi sono stati i ritocchini estetici che hanno donato a Teresa delle labbra più carnose e zigomi più evidenti. Ma ciò che ha incantato gli utenti questa volta è stata la sua fluente chioma. l’abbiamo ammirata con i capelli sempre rigorosamente lisci.

Oggi mostra la sua vera natura, con una messa in piega senza l’aiuto del parrucchiere, come madre natura vuole. Un effetto decisamente dinamico e di grosso impatto sul volto della ex protagonista di UeD. Sotto il post contenente lo scatto piovono commenti positivi. I fans notano e apprezzano il nuovo look e lo rendono noto. I cambiamenti della cantante partenopea rispecchiano sempre più il suo carattere vivace e dinamico.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: