Le ultime registrazioni di UeD hanno creato un certo scompiglio all’interno dello studio del dating show. L’episodio risale a ieri, domenica 26 settembre. La scena, a quanto pare, è stata talmente confusionaria e caotica che la produzione del programma avrebbe deciso di tagliarla. Ma cosa è successo di così esorbitante da riuscire a gettare l’intero studio della Mediaset nel panico?

Cerchiamo insieme di capire meglio che cosa sia accaduto. A rivelare questo scottante gossip sono ovviamente le talpe infiltrate nello studio di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni, sarebbe stata la stessa padrona di casa ad avere affermato di rifiutarsi di mandare in onda un simile scompiglio. La notizia è stata riportata da Il Vicolo delle News.

A quanto pare, al centro della polemica ci sarebbe il cavaliere del trono over Graziano, che avrebbe raccontato la sua frequentazione con una dama. Di lì a breve, però, tra i due sarebbe scoppiato un devastante litigio, innescato proprio dalle parole dette dal cavaliere. Graziano, infatti, avrebbe raccontato che i due sarebbero usciti insieme e, durante l’appuntamento, la dama avrebbe insistito per togliersi i vestiti.

Lo scopo di questo spogliarello doveva essere quello di lasciare un paio di slip nella macchina del cavaliere, come ricordo. Graziano, davanti alla riluttanza degli ascoltatori, è pronto a giurare di mostrare la foto all’opinionista Gianni Sperti. Ovviamente, la dama non ha preso per niente bene queste parole del cavaliere.

Una volta finito il racconto di Graziano, la donna si sarebbe alzata dirigendosi proprio verso il cavaliere. Il motivo? La dama di UeD, avrebbe tirato un bel ceffone sul viso del cavaliere. Non è ancora chiaro se la signora in questione abbia smentito o confermato questo racconto che, in ogni caso, è tutt’altro che elegante. Nel frattempo, Ida e Marcello proseguono la loro frequentazione. Le cose vanno molto bene è scattato il primo bacio.

