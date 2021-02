UeD: caos in studio. Rissa tra due cavalieri

Le nuove puntate di UeD sembra saranno davvero scoppiettanti. Il Vicolo delle News, grazie alle sue talpe, ci rivela in anteprima tutto ciò che c’è da sapere. Nella prossima puntata vedremo un confronto tra Giancarlo e Alessandra che, dopo qualche incomprensione, si sono finalmente riappacificati. Finalmente, dama e cavaliere possono incontrarsi senza problemi, dato che gli spostamenti tra comuni sono stati consentiti.

Lui, come segno del suo impegno nel dare ad Alessandra l’esclusiva, le regala una rosa rossa. Subito dopo questo sereno momento, ecco che UeD diventa di nuovo palco di una lite: Roberto e Patrizia sono sul piede di guerra. I due, per ripicca, si erano scambiati i numeri con Alessandra e Giancarlo. Ma Roberto aveva tenuto tutto ciò nascosto, perciò la dama ormai non si fida di lui. Patrizia accenna a chiudere la conoscenza, ma il cavaliere promette che la riconquisterà.

La puntata continua e al centro dello studio vediamo Sabina, che sembra soddisfatta della sua recente conoscenza con Nicola. Gianni, però, non è d’accordo è accusa la dama di aver dimenticato decisamente troppo in fretta di Claudio. Questo, per l’opinionista, sarebbe l’indizio di un imbroglio. Anche la dama Maria interviene sul punto, difendendo Sabina. La stessa cosa farà anche Tina Cipollari, in una sorta di solidarietà femminile. Ecco che subito dopo fa il suo ingresso in studio Federica, arrivata per corteggiare Armando Incarnato.

Ben presto, Gianni, Armando e Samanta (nuova tronista curvy di UeD). La nuova tronista infatti, darà un giudizio abbastanza negativo sul cavaliere, facendolo imbestialire. Infatti, subito dopo Incarnato la descrive come maleducata e cafona. Gianni Sperti difende Samantha a spada tratta, dando il via ad una discussione in cui tutti attaccano tutti in una grande baraonda confusionaria. Nel caos generale, Armando e Riccardo iniziano a litigare. I due non nutrono un forte simpatia reciproca, specie considerando che, ai tempi, Ida Platano ha preferito Guarnieri ad Armando. Il napoletano si arrabbia soprattutto per i complimenti fatti da Riccardo alla dama appena entrata in studio per lui.

Le urla sono tanto forti e confuse che non si capisce nulla di quello che i due dicono. L’unica cosa chiara è che i cavalieri sono molto arrabbiati, tanto che si arriva quasi alla rissa in studio. Armando, alla fine, esce dallo studio facendo un’allusione infelice che fa molto arrabbiare l’altro cavaliere. Riccardo sembra intenzionato a rincorrere Armando, ma Maria De Filippi riesce a trattenerlo evitando che i due se le diano fuori dallo studio. Dopo un po’ Riccardo esce comunque dallo studio, ma per fortuna senza arrivare alle mani.