UeD, Gianni Sperti sulla dama del Trono Over rivela: “Sono innamorato di lei”

Il salotto di UeD è da sempre un luogo d’incontro, in cui si costruiscono legami di varia natura. Uno di quelli che ha fatto sempre molto discutere è lo strano legame che negli anni si è formato tra Gianni Sperti e Ida Platano. I fan del dating show hanno subito notato la loro complicità e per questo il loro rapporto è spesso stato al centro del gossip.

Appena poche ore fa, l’ex dama ha scritto un commento nella profilo instagram dell’opinionista, guadagnandosi forti critiche dai fans. Sono vari i commenti in cui Ida viene accusata in questi termini: “Sei un’opportunista”. A quel punto, la Platano ha dovuto difendersi, spiegando di essere legata a Gianni da una profonda amicizia. Il loro rapporto è ben più importante di quello che si vede nel piccolo schermo. Proprio per questo moltissimi del pubblico hanno visto in quel rapporto così solido molto più di una semplice amicizia.

Gli indizi in quel senso sono molti, in effetti. Sperti è un uomo trasparente, tanto che spesso non riesce a nascondere le sue simpatie, come le inimicizie. Un esempio lampante di ciò è Aurora, di cui l’opinionista non affatto un’idea positiva. Ma in altri casi Gianni riesce ad essere il migliore amico delle donne, incoraggiandole a seguire il loro istinto o a rinunciare quando il cavaliere non è all’altezza della dama. Quando Ida Platano era a UeD, Gianni Sperti ha sempre cercato di difenderla e consigliarle al meglio. Ida, dopo la rottura con il suo ex storico Riccardo Guarnieri, ha deciso di restare lontana dalla tv.

Di contro, però, l’ex dama usa molto i social network e i suoi profili contano migliaia di followers. Difficile, in un contesto simile, che gli scambi di cuori e dolci frasi nei commenti passi inosservato al pubblico curioso. Ed è proprio per tali commenti che i telespettatori di UeD hanno puntato il dito contro Ida: l’ex dama starebbe sfruttando l’amicizia con l’opinionista per i suoi scopi. Ida, invece, ha voluto chiarire che è legata all’ex ballerino da un sentimento reale e sincero, così come anche Sperti ha confessato il suo amore per la dama.

Spesso molte dame hanno avuto da ridire sui continui elogi che Gianni ha sempre porto alla dama, anche fuori dallo studio di UeD. Al riguardo, Gianni Sperti è stato categorico: può mostrare le sue simpatie come preferisce, senza nessuna malizia verso gli altri concorrenti. E addirittura, in una puntata, l’opinionista aveva dichiarato di provare un vero e proprio amore per Ida Platano. “Le metto dei like, è risaputo l’amore che provo per lei” aveva dichiarato Gianni diverso tempo fa e a quanto pare questo continua ad essere vero.