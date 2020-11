A UeD non mancano le novità. Questa volta parliamo di Carlotta Savorelli, la dama del trono over che è davvero indignata. Ma la donna non si lascia intimidire e minaccia denuncia. Ma cosa è successo? Andiamo per ordine e cerchiamo di capire. Qualcuno pare abbia aperto dei profili fake a nome di Carlotta, per speculare sulla sua persona.

Da ciò che emerge esiste più di un profilo falso che utilizza il nome della dama per i propri scopi. La danna chiede aiuto ai suoi follower e, insieme, stanno cercando di scovare tutti i malintenzionati, minacciando denuncie. Carlotta è sempre stata molto attiva sui social. Sono stati proprio i suoi fan a portare alla luce la truffa, e a far presente alla dama l’esistenza di profili falsi. Lo rivela la stessa Carlotta tramite social. Pare che uno dei suoi profili fake sia finito addirittura su un sito d’incontri.

Tramite storie istagram, Carlotta dice: “Su un sito di incontri c’è una che si spaccia per me”. Ma, purtroppo per lei, non sono finite le novità. Infatti, sempre la dama di UeD ci spiega che è stato aperto un altro sito Facebook, in cui si specula sulla sua immagine. “Io per la prima volta mi trovo a dover chiedere a qualcuno di dover chiudere una fanpage. Mi mandano uno screenshot dove su Facebook hanno aperto una pagina fan e scrivono senza far capire che è una pagina fan” spiega.

Non sapendo come fare, minaccia denunce e chiede aiuto: “Prende tutte le mie foto e tutte le mie didascalie come se scrivessi io. Adesso è venuta fuori una roba da mille euro che è truffa”.

Prosegue: “Hanno 15 mila followers. Ho mandato un messaggio e non mi rispondono neanche” Situazione delicata quella che sta affrontando Carlotta ma la dama non si da per vinta e vuole risalire alla fonte. Rimaniamo in attesa di nuovi risvolti.