Nuovi dibattiti si accendono a UeD. Escono fuori scottanti risvolti su dame e cavalieri. Valentina Dartavilla Lupi attacca Maurizio per la conoscenza che sta impiantando con Gemma Galgani. La dama accusa il cavaliere di prendere in giro la Galgani. Ma Maurizio non accetta la critica e, di rimando, accusa Valentina sulle sue storie che sta affrontando con Costantino Diano e Nicola Mazzitelli.

Infatti secondo Lupi, la Datavilla, con questi due cavalieri, avrebbe instaurato dei rapporti che vanno ben oltre un semplice bacio. Il cavaliere trova assurdo che sia proprio Valentina a mettere in guardia Gemma. Lei che secondo Maurizio, avrebbe affrontato una relazione assai più vogliosa con Costantino. Afferma di aver letto dei messaggi sul telefono di quest’ultimo, dove Valentina lo spronata a dichiarare che la loro uscita, si è svolta e conclusa con la visione di un film. Ma in realtà, il messaggio spiega nel dettaglio che i due sono andati ben oltre un semplice bacio.

E non solo, viene anche a galla il nome di un altro cavaliere, Nicola, oggi assente per Covid. I due pare si siano messi d’accordo nell’aspettare il ritorno di Nicola, per concordare solo successivamente di uscire insieme dal programma. Il web, date queste anticipazioni, commentano e si scagliano contro Valentina. Ma non solo, nello studio si impianta una discussione incentrata nel capire e scovare la verità.

Pare che la dama abbia smentito tutto. Gemma Galgani non vuole essere tirata in ballo e, sostiene, di essere in grado da sola di capire se un uomo la prende in giro o meno. Non ci resta che attendere i nuovi risvolti di UeD ma soprattutto le versioni dei cavalieri.

A breve Nicola tornerà in studio e, si potrà ascoltare anche la sua versione dei fatti. Anche se in molti sostengono che tra il cavaliere e la dama, c’è una sorta di accordo segreto e che per questo, Nicola appoggerà in pieno la versione di Valentina.