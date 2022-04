L’ultima puntata di UeD ha visto protagonista al centro studio una dama che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Mentre Biagio Di Maro discuteva con Jolanda, la signora con la quale ha da poco intrapreso una conoscenza, si è fatta notare una nuova donna.

Lei si chiama Catia e, nel corso del dibattito al centro studio tra Biagio e la sua dama, la donna chiede alla padrona di casa Maria De Filippi di poter prendere la parola. Catia punta subito il dito contro il cavaliere, ritenendo il suo atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle donne che frequenta.

Conquista immediatamente i telespettatori il carattere forte e determinato. Il web comincia ad interessarsi a lei, cercando nei suoi profili delle informazioni personali. Arrivano delle prime notizie che svelano dei retroscena su Catia.

La nuova dama del dating show del trono over di UeD di Maria De Filippi, ha una parentela molto stretta con un volto noto: si tratta di una imprenditrice di successo. Stiamo parlando di Elisabetta Franchi, importante stilista di moda italiana.

Catia in studio fa notare sin da subito un carattere dirompente e, rivolgendosi a Biagio, usa parole forti. Con chiarezza esprime le sue idee: “Ma che uomo sei? Come sei messo? Vergognati, stai zitto, dovevi essere sincero!”.

Catia si mette in gioco nel Dating Show all’interno del quale, come tutte le altre dame, è alla ricerca del vero amore e dell’anima gemella. La donna ancora non ho avuto modo di presentarsi al centro studio.

Nel frattempo, sui social, sta rimbalzando la foto postata dalla new entry del programma, in compagnia di Elisabetta Franchi. Aspettiamo la puntata della sua presentazione ufficiale per avere maggiori informazioni sulla sua vita privata.