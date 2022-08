Alcuni dei personaggi che sono passati per lo studio di UeD hanno di certo lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Tronisti e corteggiatrici (e viceversa) nonché dame e cavalieri danno tutti il loro contributo nel dating show, ricavandosi un posticino nel cuore dei fans.

È per questo che, quando il programma si ferma per la consueta pausa estiva, tutti coloro che lo seguono assiduamente si riversano sui social in cerca di informazioni che riguardino i propri beniamini presenti e passati. Molti dei volti del programma continuano a tenersi in contatto col pubblico tramite i social, su cui intrattengono i fans raccontando sé stessi quotidianamente.

Altri, invece, spariscono dai radar, rendendo davvero difficile reperire informazioni sulla loro vita privata o addirittura evitando del tutto sguardi indiscreti. Uno dei personaggi del trono over che, durante la sua partecipazione al programma, è riuscito a farsi notare di più è stato Antonio Jorio.

Il suo temperamento lo ha reso decisamente uno dei cavalieri più noti al pubblico. Le delusioni per Antonio sono state molte, ma le cose sembravano aver preso una piega diversa quando l’uomo conobbe la dama Barbara De Santis.

Purtroppo, presto la loro conoscenza naufragò per via di un gesto decisamente eclatante: Antonio si era presentato in studio con un anello di fidanzamento. Questo ha portato la dama a convincersi ancor più del fatto che Antonio cercasse visibilità più del vero amore.

Da lì a poco i due hanno deciso di smettere di frequentarsi. Nel 2015 Jorio abbandonò lo studio di UeD a causa di alcuni problemi di famiglia, salvo poi tornare per annunciare la sua relazione con Anna Maria Pancallo, anche lei ex dama del trono over.

Ma cosa è successo più di recente? Difficile a dirsi, dato che l’ultima foto che ritrae i due insieme risale ad 2018 e da quel momento non ci sono state più notizie su questi due ex volti del trono over.