Nelle ultime puntate di UeD molti spettatori hanno notato l’assenza di un cavaliere molto noto del parterre maschile. Stiamo parlando di Biagio Di Maro. Il cavaliere è uno dei volti più noti e amati del dating show.

I telespettatori hanno chiesto più volte il perché della sua lunga assenza all’interno dello studio di UeD. Molte sono state le indiscrezioni sul possibile motivo. Biagio è sicuramente il cavaliere che più si fa notare durante le puntate. Il suo carattere forte e contrastante l’ha portato più volte ad avere diversi scontri e litigi.

Uno su tutti fu il duro scontro con la conduttrice Maria De Filippi. Di Maro, da quando si trova in studio, ha frequentato molte dame del parterre femminile, ma con nessuna di loro ha mai concluso nulla. La sua improvvisa assenza però è molto sentita soprattutto dal pubblico.

Non sono ancora pervenute notizie, quindi questa assenza rimane avvolta nel mistero. Inizialmente in molti avevano ipotizzato che Di Maro non fosse presente perché contagiato dal Covid. Ma nessuna dichiarazione è arrivata in merito. Anzi, lo si può vedere sui social pieno di salute.

Quindi sicuramente i motivi saranno altri. Molti telespettatori sospettano che il cavaliere sia stato allontanato dal programma. L’uomo, infatti, aveva cominciato ad assumere atteggiamenti arroganti, scatenando il malcontento di molte dame.

Per non dimenticare lo scontro con la stessa padrona di casa Maria De Filippi. Ma la verità non è mai stata confessata. Addirittura lo stesso Biagio Di Maro è stato contattato per ricevere chiarimenti, ma non ha dato una spiegazione soddisfacente alla sua assenza al dating show.

Magari a breve arriverà qualche comunicazione ufficiale che farà luce sulla vicenda. Tutti i telespettatori sono curiosi e non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate del dating show. Non si sa se Biagio Di Maro deciderà di tornare nel parterre oppure la scelta è definitiva.