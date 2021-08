Che fine ha fatto uno dei più chiacchierati protagonisti della scorsa edizione di UeD? Parliamo di Giacarlo Cellucci, il cavaliere che aveva avuto una frequentazione con Aurora Tropea e che aveva sollevato molte discussioni. Nonostante i due siano molto legati, alcune dichiarazioni del cavaliere avevano turbato la donna a tal punto da spingerla a lasciare il programma e rivolgersi poi ad un legale.

Dopo questa frequentazione, Giancarlo si è poi legato sentimentalmente ad Alessandra. La coppia aveva presto deciso di lasciare il programma per poter vivere la loro storia in privato. Tuttavia, qualche mese fa la loro favola d’amore è arrivata al capolinea.

Alessandra ha lasciato questa rammaricata e delusa dichiarazione: “Non sento più Giancarlo da più di tre mesi. Avendo fatto un percorso pubblico, trovo giusto dire la verità, soprattutto per tutti coloro che ci hanno sostenuto ed hanno creduto in noi”. La bellissima dama ha raccontato ai microfoni di Fralof cosa l’ha resa amareggiata in maggior modo durante rottura, ovvero il fatto che non ci sia stato un confronto faccia a faccia tra loro dopo tutto quello che avevano passato insieme.

Queste le sue parole: “Non ci siamo mai chiariti face to face, ma solo telefonicamente e questa è la cosa che mi dispiace più”. Giancarlo, dopo la sua storia con Alessandra pare che ora sia ancora single. Con il cuore libero, si sta godendo l’estate in totale relax e senza pensieri. Purtroppo, attualmente non si hanno ancora notizie circa la possibile partecipazione di Cellucci ad una nuova edizione del Trono Over di UeD.

Per sapere se il cavaliere tornerà a sedere sul trono più ambito della tv italiana, non resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi. Ormai manca poco, ma le prime anticipazioni circolano già sul web e preannunciano una stagione carica di emozioni.