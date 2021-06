La programmazione di UeD sarà anche finita ma come previsto i riflettori sono ancora puntati sui protagonisti del dating show della Mediaset. A destare le cronache Rosa stavolta sono una dama in un cavaliere del trono over a cui il pubblico si è particolarmente affezionato: si tratta di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli.

La loro frequentazione si era conclusa in circostanze tutt’altro che pacifiche all’interno dello show dedicato ai sentimenti. La dama era rimasta fortemente delusa dal cavaliere. In particolare, a ferire Elisabetta è stato il fatto che Luca non ricambiasse i suoi sentimenti. La dama aveva quindi deciso di prendere le distanze dal cavaliere, fortemente addolorata da questa consapevolezza.

Ora che le telecamere degli studi di Maria De Filippi sono momentaneamente spente, le cose potrebbero essere cambiate. Lo stop del programma di certo non può fermare un sentimento sincero. E quello che è accaduto tra i due protagonisti di UeD lo conferma. Alcune indiscrezioni, infatti, rivelano che Luca ed Elisabetta godono ancora della compagnia reciproca in gran segreto.

A quanto trapela sul web, i due partecipanti al dating show, sono recentemente avvistati insieme per le strade di Milano. A rivelarci questo gossip imprevisto è Amedeo Venza, informatissimo su tutte le questioni del programma di Maria De Filippi. Sul suo profilo Instagram, il giornalista di cronaca rosa rivela: “Continua la frequentazione tra Luca ed Elisabetta. I due sono stati avvistati insieme a Milano mentre passeggiavano abbracciati”. Insomma, un vero e proprio ritorno di fiamma.

Possibile che Elisabetta io ho deciso di concedere a Luca una seconda possibilità? In effetti la dama non ha mai nascosto di avere un forte debole per lui, ma dopo la forte preda di posizione che ha avuto nel programma sembrava ormai un capitolo chiuso. Di certo la coppia terrà informati tutti quei fan curiosi di sapere cosa sta succedendo.