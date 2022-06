Molti ricorderanno Lilli Pugliese, all’interno di UeD, per essere stata la corteggiatrice di Luca Salatino. La ragazza con la sua dolcezza si è fatta spazio nel cuore di molti telespettatori.

La giovane romana, dopo essere uscita dal programma come la ”non scelta”, è stata coperta da un caloroso affetto da parte di moltissimi fans e lei ricambia tutto questo affetto ringraziando sempre tutti e rispondendo ad ogni domanda che le viene posta. Ovviamente, non possono mancare anche le domande sul suo sentimento verso Luca.

La delusione, purtroppo, è stata cocente: “Non nego che ho passato qualche giorno particolarmente difficile. Mi sono chiusa in me stessa, purtroppo quando sto male tendo a farlo.

Probabilmente avevo sbagliato a credere che gli opposti si attraggono perché in molti casi i simili alla fine si capiscono meglio e credo sia per questo che tra me e lui è andata così”.

L’ex tronista i UeD, infatti, alla fine del percorso aveva scelto Soraia Ceruti. Lilli, però, esce dal programma con moltissimi fan, che la sostengono e non la dimenticano ancora oggi. Inutile dire che sono in molti quelli che sognano di vederla sul trono.

Alcuni, attraverso domande sui social, le hanno chiesto se volesse accettare il trono qualora le venisse proposto. La sua risposta ha spiazzato tutti: “Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”.

Per il momento il daytime ha chiuso i battenti per la consueta pausa estiva, quindi è troppo presto per pensare ad eventuali proposte ufficiali. La ragazza, però, ha ancora una volta mostrato altri lati di sé e svelato dei suoi sogni futuri: “Il mio miglior pregio è che so ascoltare le persone”.

“Il mio peggior difetto e che delle volte faccio fatica ad esprimermi. Vorrei essere un po’ più tosta e meno sensibile così da non prendere più batoste nella mia vita in generale”. E questo è il suo sogno: “Il primo è realizzarmi nell’ambito lavorativo come stilista/sarta. La seconda è creare una famiglia unita”.