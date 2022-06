UeD è da poco finito: il daytime più seguito tra gli italiani sul Canale5 ha chiuso i battenti per le vacanze estive. Nemmeno il tempo di una piccola pausa e già comincia il vociare sulle probabili anticipazioni riguardo ai futuri tronisti.

L’ultima edizione del programma ha visto tronisti come Luca Salentino e Veronica Rimondi, i quali stanno ancora insieme alle loro rispettive scelte: Soraia Allam Cerruti e Matteo Farnea. Anche il trono over, nonostante vari alti e bassi, ha visto nascere alcuni amori, uno da poco è anche convolato a nozze. Stiamo parlando proprio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani.

Nel frattempo però, per il programma è arrivato il momento di scegliere nuovi tronisti per settembre. Compito arduo, poiché bisogna scegliere persone corrette e soprattutto che piacciono poi al pubblico da casa.

In fondo si sa: quello di UeD è uno dei troni più ambiti anche dal punto di vista lavorativo e non solo per la dolce metà che si può trovare e con la quale si può coltivare una relazione sincera poi una volta spente le telecamere.

Un nome in particolar modo è arrivato da poco alle nostre orecchie, un volto conosciuto dal pubblico. D’altronde Maria De Filippi è sempre in cerca di persone affidabili e ripone la sua fiducia nei meno fortunati in amore. Magari proprio partendo da ex corteggiatrici o corteggiatori come è successo anche in passato.

Come ad esempio è successo con Matteo Ranieri che, da corteggiatore dell’ex tronista Sophie Codegogni, aveva rubato il cuore a tutti i telespettatori per la sua gentilezza e la bontà dimostrata durante il suo percorso. Quando la sua relazione non ha funzionato al di fuori del programma, è stato chiamato per fare il tronista.

È stato proprio Lorenzo Pugnaloni a dire: “troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a“. I fan tifano in particolar modo per le ex corteggiatrici Lilli Pugliese e Federica Aversano. Sicuramente questa scelta spetta alla padrona di casa e bisognerà aspettare ancora un po’ per avere notizie certe.