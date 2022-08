Alcuni dei personaggi che sono passati per lo studio di UeD hanno di certo lasciato il segno nel cuore dei telespettatori. Tronisti e corteggiatrici (e viceversa) nonché dame e cavalieri danno tutti il loro contributo nel dating show, ricavandosi un posticino nel cuore dei fans.

È per questo che, quando il programma si ferma per la consueta pausa estiva, tutti coloro che lo seguono assiduamente si riversano sui social in cerca di informazioni che riguardino i propri beniamini presenti e passati.

Uno dei corteggiatori che sicuramente non è stato dimenticato dai telespettatori è Mario Serpa, che aveva acuto un primato importante nel salotto di UeD. Come i fans più affezionati ricorderanno, qualche tempo fa Maria De Filippi aveva lanciato una novità.

Il primo trono gay, che aveva anche lo scopo di normalizzare anche in TV l’incontro e l’innamoramento tra persone dello stesso sesso. A sedere sul trono più ambito del piccolo schermo su Claudio Sona, un ragazzo molto timido che, comunque, riscosse un notevole successo. Furono il molti a presentarsi con l’intento di corteggiarlo e, fra tutti, Claudio scelse proprio Mario. I due insieme diedero vita alla prima coppia omosessuale di UeD.

Mario riuscì a colpire la padrona di casa, che gli propose di rimanere in studio al fianco di Gianni sperti e Tina Cipollari come opinionista di UeD. Mario rivestì questo ruolo in maniera egregia per diversi anni fino al fatidico giorno in cui tutto andò in malora.

Il ragazzo si rese protagonista di una furibonda lite con Raffaella Mennoia, una delle più note autrici del programma. Ma non finisce qui: è stato proprio in quel periodo che la relazione di Mario con Claudio era entrata in crisi. Insomma, un periodo davvero difficile che ha portato Serpa a prendere una decisione netta.

Il ragazzo, infatti, non solo ha deciso di abbandonare per sempre il mondo dello spettacolo, ma anche deciso di lasciare il paese. Dopo questa serie di sfortunati eventi, Mario ha preso un biglietto di sola andata per l’America e da allora vive a New York. Oggi, Mario lavora principalmente grazie ai social dove vanta un seguito non indifferente.