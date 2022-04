UeD da anni entra nelle case di milioni di telespettatori. Le storie del trono classico e del Trono Over conquistano di volta in volta i fans. I suoi protagonisti, con i loro colpi di scena e sorprese inaspettate, creano sempre nuove dinamiche.

Oggi torniamo a parlare di una storica coppia venutasi a formare proprio nel dating show di Maria De Filippi. Loro sono Nadia e Massimiliano. Come procede la loro relazione? La loro storia d’amore iniziata sotto i riflettori oggi è ancora salda come all’ora?

La loro relazione ha appassionato tutti. Una conoscenza partita un po’ a rilento, ma che in breve ha fatto passi importanti. Il cavaliere dopo un po’ decise di dichiararsi, chiedendo alla sua dama di seguirlo fuori dagli studi.

Nadia, senza esitazione, accettò di buon grado la proposta e i due abbandonarono il programma mano nella mano. Fuori dagli studi, Nadia e Massimiliano sono passati alle presentazioni ufficiali delle loro rispettive famiglie.

Divenuti così una coppia di fatto, i due si sono regalati del tempo solo per loro, dedicandolo a dei viaggi in giro per l’Italia. Dopo la breve luna di miele, oggi come procedono le cose tra loro?

A quanto pare, tutto continua ad andare per il meglio: Nadia e Massimiliano sono sempre più innamorati e complici. La donna sul suo account Facebook ha cambiato la sua foto profilo, mettendo uno scatto che la ritrae insieme al suo nuovo compagno Massimiliano.

Uno scatto che li raffigura molto affiatati in una stazione. Insomma, la loro storia procede a gonfie vele. I fans li seguono sempre con passione e interesse: è una storia d’amore che hanno visto nascere sotto i riflettori di UeD e che, nonostante la lontananza dalle telecamere, non cessa di incuriosire. Non ci resta che augurare a questa splendida coppia i migliori auguri.