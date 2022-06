UeD: che fine hanno fatto Nadia e Massimiliano

Arriva una notizia incredibile che riguarda Nadia e Massimiliano, coppia nata nel programma “UeD”, condotto da Maria De Filippi. Una coppia genuina del trono over, si sono conquistati a vicenda ed in pochissimo tempo è nato l’amore.

Così hanno deciso di vivere il loro sentimento fuori dagli schermi televisivi del dating show, lasciando il programma dopo pochissimo tempo trascorso a conoscersi. Quando Massimiliano è arrivato all’interno del programma, la prima a mostrare il suo interesse per lui (e viceversa anche il cavaliere sembrava interessato) è stata proprio Gemma Galgani.

Tra i due stava nascendo una vera e propria conoscenza, tanto da fare sì che Gemma dedicasse al cavaliere un ballo per l’appunto “audace”. Molto discusso inizialmente all’interno dello studio e poi sui social. Tutto questo sogno però svanì quando l’attenzione di Massimiliano fu rapita da Nadia Marsala.

Nonostante all’inizio la dama sembrava molto distaccata , solo con il tempo si lasciò conquistare completamente,, anche se in prima battuta ci furono non poche incomprensioni. Quando, finalmente, capì che quella che stava avendo con il gentile corteggiatore non era più solo una semplice frequentazione ed entrambi si resero conto che forse stava nascendo un vero e proprio sentimento. Così i due decisero di lasciare il parterre del Trono Over per godersi questo amore con molta più privacy e per potersi conoscere al meglio.



Sono passati diversi mesi da quel momento e la loro relazione è cambiata…

In molti sostenevano che questo amore sarebbe durato ben poco, forse perché non conoscevano molto bene la coppia e non credevano che in così poco tempo potesse nascere l’amore vero.



A distanza di molti mesi, questo amore è più forte di prima, infatti gli ex protagonisti del trono over stanno ancora felicemente insieme. Lo hanno dichiarato proprio loro stessi: sono molto felici e vivono la vita al meglio. Lo si legge in un’intervista rilasciata al Magazine di UeD.

“Max sta tirando fuori sentimenti che tenevo chiusi da due anni nel cassetto. Tendo a credere a tutto ciò che mi dice perché lo fa con così tanto trasporto che sono due le possibilità: o è solo un grande cantastorie o sono davvero una donna fortunata”, ha raccontato Nadia vicino alla sua dolce metà.