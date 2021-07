UeD, presto, finalmente riaprirà i battenti. Nel frattempo, i protagonisti del dating show di Maria De Filippi si godono delle meritate ferie. Il mondo del gossip, però, non va mai in vacanza e cominciano a circolare sul web le prime anticipazioni su chi sarà presente negli studi del format della Mediaset nella prossima edizione.

Insomma, il totonome è iniziato tra i fans e molti esperti di gossip cercano di dare qualche risposta. Sicuramente a lasciare i telespettatori più perplessi nell’ultima edizione del programma è Riccardo Guarnieri. Gli ultimi mesi sono stati molto movimentati per lui e il pubblico non riesce a fare a meno di chiedersi se il cavaliere tornerà o meno a UeD.

Attualmente, Riccardo dice di essere single, anche se rumors e addirittura delle foto farebbero pensare tutto l’opposto. In ogni caso, di recente Guarnieri ha rivelato di essere assolutamente sereno e di aver superato quanto accaduto con entrambe le sue ex (Ida Platano e Roberta Di Padua). Ma il cavaliere ha detto anche qualcosa di più ai microfoni del magazine ufficiale del dating show.

Riccardo sarebbe molto indeciso: tornare o non tornare nel programma? “Sono estremamente combattuto” confessa Guarnieri. Il cavaliere vorrebbe rientrare nel parterre maschile, ma sa di aver sbagliato nei confronti di Maria e della redazione. “Perché ho fatto una stupidaggine e me ne rendo conto” dice. Un altro ex cavaliere del trono over che, secondo molti fans del programma, potrebbe tornare alla carica è Marco Firpo.

Tutti gli ammiratori di Gemma Galgani, dopo aver sentito la dama sospirare nostalgica per il suo ex, hanno subito pensato che Marco sarebbe tornato nel programma per lei. A quanto pare, però, le cose stanno diversamente e lo rivela lo stesso Firpo: “Non saprei, al momento Gemma è un ricordo. Un ricordo molto bello, così come la trasmissione. Non so se me la sentirei di tornare, se dovessi rispondere proprio adesso. Mi piacerebbe rivederla al più presto”.