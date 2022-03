La terza parte di questa nuova edizione di UeD ha ormai preso il via. Da qualche tempo, alcuni dei cavalieri del parterre maschile del trono Over sono rimasti in penombra.

Ma Armando Incarnato trova il modo per attirare nuovamente e prepotentemente l’attenzione su di sé, al centro studio del dating show di UeD. Fa il suo ingresso nello studio del programma una nuova dama. Una novità in vista per il cavaliere.

Lei si chiama Aneta ed è intenzionata a conquistare il cuore del partenopeo. Una frequentazione che procede per il meglio, nonostante ancora non sia sfociata in niente di eclatante. Ma Armando getta già lo sguardo su un’altra donna, lei è Alessandra.

La dama ha da poco terminato la sua conoscenza con il cavaliere Diego Tavani. Alessandra però non pare avere nessuna intenzione di cedere alle avances del partenopeo. Nonostante il rapporto con Diego sia al capolinea, Armando Incarnato si becca un rifiuto, almeno per ora.

L’aver portato alla luce questo interesse, però, ha scatenato comunque la lite tra Incarnato e Diego. Una dura discussione che non pare trovare una strada per una tregua. Ma torniamo indietro e andiamo a conoscere meglio Aneta, la nuova dama.

Una cosa che ha incuriosito il pubblico è l’alone di mistero che pare avvolgere la donna. Non ci sono profili Instagram né Facebook che riconducono ad Aneta. In molti però pensano che la dama abbia profili nascosti, il tutto per preservare la sua privacy.

Altri invece sostengono che la donna sia proprio per sua natura poco incline ai social. Quindi della nuova dama del parterre femminile di UeD si sa veramente poco e niente. Non ci resta che attendere il corso degli eventi per conoscere meglio questa misteriosa dama.