Chi è Armando Incarnato? Conosciamo meglio uno dei volti storici del programma di UeD, partecipante al parterre maschile del trono over. Il cavaliere è un imprenditore, attore e modello. L’uomo ha origini napoletane e nel suo trascorso c’è stata una lunga relazione con una donna di nome Daniela, poi diventata anche la madre di sua figlia Michelle.

Una storia durata ben 17 anni. Armando poi si è sentito coinvolto da un’altra donna, capendo così che la relazione con la sua compagna era giunta al termine. Dalì il cavaliere decide di trasferirsi a Roma, per intraprendere una carriera televisiva. Fa così la scelta di perseguire un percorso alla ricerca dell’anima gemella e fa il suo ingresso a UeD.

Ma non solo, nella sua carriera lavorativa si è scoperto che Incarnato gestisce alcuni saloni di parrucchiere. Subito dopo aver interrotto gli studi di Giurisprudenza, Armando si imbatte in diversi lavori occasionali come barman, cameriere e responsabile di un supermercato. Successivamente si imbatte in quello che tutt’oggi è il suo lavoro cioè, come antecedente scritto, nella gestione dei parrucchieri.

Entra per la prima volta negli studi del dating Show di Maria De Filippi nel 2018 fino a oggi. Armando, infatti, prende parte al programma ancora nella speranza di trovare il vero amore suscitando spesso e volentieri le critiche dell’opinionista Gianni Sperti. Quest’ultimo infatti non nasconde una certa antipatia per il cavaliere.

Tutt’oggi Incarnato si rende spesso protagonista di diverse disavventure amorose. Le sue frequentazioni con le dame terminano sempre con un nulla di fatto. Questa nuova stagione, però, si apre con una dichiarazione da parte del cavaliere che ha sapore di novità e che lascia i fan stupiti: “Voglio trovare un’amore per dare un fratellino a mia figlia” dice. Sarà davvero la volta buona? Non ci resta che attendere le novità di quest’anno.

