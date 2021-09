La nuova stagione di UeD ha già destato nei telespettatori innumerevoli curiosità. Tante le novità presentate quest’anno. Un cavaliere in particolar modo ha suscitato la curiosità del pubblico. Sì, stiamo parlando proprio di lui Biagio Di Maro. Scopriamo insieme alcune curiosità che riguardano quest’ultimo.

Di origini napoletane, Biaggio ha 57 anni. L’uomo è rimasto vedovo con tre figli a cui è particolarmente legato. Nella sfera lavorativa ciò che si è scoperto è che il cavaliere lavora come escavatorista per alcuni cantieri edili. Accompagna la sua carriera professionale ad un altro piccolo lavoretto, definito da lui più una passione, infatti Di Maro si dedica anche alla vendita dei prodotti tipici della sua terra, come ad esempio le mozzarelle di bufala.

Biagio Di Maro decide di mettersi in gioco nella ricerca del vero amore nel 2020 quando fa il suo primo ingresso a UeD. L’uomo in realtà si presenta in studio con l’intenzione di corteggiare un volto storico del programma, la famosa dama Torinese Gemma Galgani. Come tutti ben ricorderanno, il suo ingresso fu accompagnato da diverse diatribe con un altro cavaliere, venuto anche lui con l’intento di conquistare il cuore della Galgani.

Parliamo di Paolo Gozzi con il quale Biagio si è più volte scontrato. Tra lui e la dama sembrava essere scattato un grande feeling. Ma la storia tra i due non è ovviamente andata a buon fine. Informazioni personali sul cavaliere sono molto difficili da reperire, in quanto è un uomo estremamente riservato e geloso della sua vita privata.

Biagio attualmente è ovviamente single e spera che il suo percorso a UeD lo possa accompagnare nella conoscenza nel vero amore. Dopo aver fatto i conti con la morte di sua moglie, ha sempre avuto innumerevoli difficoltà nel rapportarsi con altre donne. Il cavaliere è ancora molto legato al ricordo si quest’ultima.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: