La nuova stagione del programma è appena iniziata ma è già carica di novità. A UeD si presenta un nuovo corteggiatore che attira l’attenzione del pubblico. Ciprian Aftim scende dalle scalinate per corteggiare la tronista Andrea Nicole. Il ragazzo romano ha 29 anni, classe 1992. Ciprian ha origini rumene.

Terminato il diploma decide di intraprendere la facoltà di Scienze infermieristiche. Gli studi gli permettono oggi una carriera lavorativa proprio come fisioterapista. La passione e l’hobby per il fitness gli regalano un secondo lavoro come personal trainer, nella palestra da lui frequentata ad Ariccia. Ma il ragazzo non è un volto nuovo dello spettacolo.

Nel 2016, nella trasmissione House Party su Canale 5, partecipa come modello. Si accendono i riflettori su Ciprian per il feeling appena nato con la tronista Andrea, la quale ha terminato da pochi anni il suo percorso di transizione da uomo a donna. I due si sono già concessi diverse esterne e il corteggiatore non ha nascosto le sue perplessità sulla particolare storia della tronista. Dal canto suo Nicole sembra molto presa e coinvolta dal ragazzo.

Siamo andati a scavare nel suo profilo Instagram, che vanta già dodicimila follower. Ma nonostante sia ormai diventato un personaggio pubblico il suo account rimane privato. Ciò che si è scoperto è che il suo profilo è inondato di scatti che lo ritraggono nel suo lavoro. In una delle ultime puntate, Nicole si era lasciata andare ad un lungo sfogo.

Dopo l’esterna avuta con Ciprian la ragazza ammette il suo forte imbarazzo nel confrontarsi con lui. Il suo passato non le permette di vivere in serenità il suo presente. Il corteggiatore di UeD, dal canto suo, rivela di aver parlato in famiglia della particolare storia della tronista. I familiari del ragazzo comprendono la situazione e lasciano ampio spazio decisionale al corteggiatore.

