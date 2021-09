Un ex tronista rivela il suo interesse per Andrea Nicole

Le puntate della nuova stagione di UeD hanno cominciato a prendere piede. Tanti i colpi di scena e le novità presentate da Maria De Filippi quest’anno. Dopo l’ingresso di Gemma Galgani, che presenta il suo nuovo décolleté, la conduttrice ha fatto conoscere al pubblico i ragazzi che siederanno sul trono classico.

Ad attirare l’attenzione dei media arriva Andrea Nicole, la ragazza che ha subito un percorso di transizione da uomo a donna. Immancabili le prime difficoltà di alcuni corteggiatori della ragazza, che si dicono non interessati ad una donna transgender. Ma non tutti la pensano così: a dare il suo parere in merito è un ex tronista del dating show.

Il cavaliere in questione, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui da la sua opinione su alcuni volti storici del programma. Stiamo parlando di Carlo Pietropaoli, il quale comincia la sua intervista dando il suo parere anche sulla rivalità che scorre tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani.

Sulla dama Torinese dichiara: “È una signora che non reggo, con tutto il rispetto. Non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi dinamiche con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei”. In egual maniera, arriva immediata anche l’opinione su Tina Cipollari. “L’adoro, ma non perché ce l’abbia con Gemma, ma per il suo modo di essere. E’ simpatica, una super mamma e poi ah questo carattere esplosivo”.

Infine Carlo risponde alle domande su cosa pensa della nuova tronista Nicole: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Sinceramente anche sì, è molto bella. La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E ve lo dice uno innamorato della bellezza”. Insomma una dichiarazione che lascia ben intendere l’interesse che l’ex tronista di UeD prova nei confronti Nicole, ed è chiaro che si va oltre ogni tipo di pregiudizio .

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: