La nuova stagione di UeD del trono Over ha presentato al pubblico diverse novità. Volti storici ma anche tanti nuovi cavalieri e dame. Tra di loro ad attirare l’attenzione dei telespettatori arriva Costabile, l’uomo che sta rubando il cuore della storica dama torinese Gemma Galgani.

Fonte studio UeD

Allora scopriamo insieme qualche interessante curiosità su di lui. Sono ormai diverse puntate che il cavaliere siede al centro studio del dating show di Maria De Filippi. L’uomo è di origine pugliese e ha già regalato alla sua dama travolgenti esterne con tanti baci e tanta passione. Il tutto ha ovviamente scatenato la furia dell’opinionista Tina Cipollari che non ha preso di buon grado il feeling tra i due.

Di Costabile sappiamo che è un uomo dall’indiscutibile eleganza e che ha ben 68 anni, portati molto bene. Il cavaliere in principio lavorava a Roma e solo successivamente si è trasferito in pianta stabile a Milano. Oggi pensionato felicemente, trascorre metà dell’anno in Egitto, di preciso a Sharm El Sheikh, terra a cui è molto legato.

L’uomo ha già fatto diversi inviti alla Galgani come sua ospite in Egitto, descrivendo il posto come un angolo di paradiso. Le sue passioni sono state più volte svelate da Costabile stesso, il quale ammette che i viaggi e le immersioni subacquee gli rendono l’animo leggero. Si presenta a UeD per corteggiare la dama torinese e si dice anche estremamente interessato e attratto da lei.

Diverse dame ultimamente hanno provato a distogliere la sua attenzione dalla Galgani ma sempre con scarsi risultati. D’altronde anche Gemma si commuove spesso nel raccontare al pubblico le emozioni vissute nelle loro esterne e i lunghi baci che spesso si scambiano. Sarà davvero questa la volta buona? Non ci resta che attendere i risvolti che questa nuova coppia riserverà al pubblico e sperare che non sia un’altra immancabile delusione per la dama.