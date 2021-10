Nel Trono Classico di UeD spunta un corteggiatore che attira l’attenzione del pubblico. Lui è Gabrio, sceso per corteggiare Andrea Nicole. Il ragazzo nasce in Russia, oggi è operatore ecologico e padre di un bambino nato da una precedente relazione. Ha un passato tormentato e carico di sofferenze che gli rendono gli occhi di ghiaccio.

Il corteggiatore manifesta il suo interesse per la tronista Andrea Nicole. I due nel raccontarsi si ritrovano in una sofferenza del passato che li accumuna. Il ragazzo si chiama Gabrio Lanni, nasce a Volgograd da due genitori separati. Un’infanzia segnata da una madre poco presente e la responsabilità della crescita del fratello, dato il continuo abbandono genitoriale.

“Era poco a casa, passava il tempo in giro ad ubriacarsi e a farsi di qualche cosa”, racconta di prima persona il corteggiatore, riferendosi a quella che era la madre biologica. Una donna che spesso picchiava i figli bruscamente: Gabrio infatti, all’età di 8 anni è stato portato in Italia e dato in affido ad una coppia di Forlì. Si fidanza e diventa presto padre di un figlio di nome è Ethan.

Oggi Lanni fa l’operatore ecologico e il suo tempo libero lo dedica tutto a suo figlio. Una storia particolare e toccante quella del ragazzo, che sceglie di corteggiare Nicole e decide di condividere con lei pezzi di vita privata. Ma come da lui stesso dichiarato, non vuole far pena a nessuno, ma solo mettere a nudo la sua sensibilità nei confronti della sofferenza.

Una sofferenza che accomuna anche il percorso di vita di Andrea Nicole, la quale da pochi anni ha terminato un percorso di transizione da uomo a donna. La tronista di UeD lo definisce il gigante dagli occhi buoni: “C’è tanto altro nascosto che deve essere scoperto” dice Nicole sul suo conto. I due si sono concessi un’esterna e tra di loro e già nato un certo feeling che nessuno dei due è riuscito a camuffare.

