La stagione di UeD si è appena conclusa e questo significa una sola cosa per i fan del dating show. Tutti sono in trepidante attesa di sapere quello che succederà a settembre. ma soprattutto a tenere i fan sulle spine è una domanda. Chi saranno i nuovi tronisti della prossima edizione?

Di certo avremo modo di vedere dei volti ben noti, come quello di Gemma Galgani (nonostante gli insistenti rumors che lasciavano pensare stesse per abbandonare il programma). Non mancheranno i volti dei pretendenti segnalati dalla redazione stessa. La dama torinese sembrava essere assolutamente sfavorita quest’anno e le registrazioni dell’ultima puntata non hanno fatto che gettare altre polemiche su di lei.

Anche la stessa Maria De Filippi era arrivata a criticare le sue scelte. Soprattutto quando Gemma ha accettato di fare il suo ultimo ballo con Aldo prima della chiusura estiva. La dama si era aggiudicata anche le critiche di Tina, che l’aveva accusata di aver mentito sulla sua professione e di non aver mai diretto nessun teatro (notizia subito smentita dalla Torinese).

Ma nonostante sembri che tutti quanti all’interno di UeD le remino contro, Gemma Galgani non va proprio da nessuna parte. A rivelarlo è Gianni Sperti, che spiega che è sicuro che la dama Torinese sarà negli studi del programma per almeno altri 10 anni. Ma c’è qualcun altro che potrebbe sedere sul trono del dating show più seguito d’Italia. Si tratta di un corteggiatore che abbiamo visto nel trono classico durante questa edizione, ed è stato pretendente di Samantha Curcio.

Parliamo di Bohdan Beyba. In un’intervista, infatti, il ragazzo ha dichiarato: “Mi piacerebbe moltissimo essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Sono sincero, ho legato tantissimo con lo staff, sono single e non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo, anche se credo che per come sono fatto io abbastanza introverso gli altri avrebbero difficoltà nel capirmi, poi chissà può darsi che invertendo i ruoli io mi apra un po’ di più, non saprei“.