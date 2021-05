A UeD sì sono due dame che proprio non riescono ad andare d’accordo. Si tratta di due volti del trono over, 1 è presente nel programma da ormai 10 anni in, l’altra è arrivata negli studi di Mediaset da pochissimo ma si è già guadagnata il rispetto e l’approvazione di tutti. Si parla ovviamente di Gemma Galgani e Isabella Ricci, che hanno un rapporto altalenante e turbolento e questo sta incuriosendo tantissimo il pubblico del Dating show.

In particolare, sembra che Gemma non riesco proprio a sopportare il confronto con la rivale e cerca costantemente di trovare lei dei difetti. La Torinese fa la stessa cosa anche con il rapporto che lega la stessa Isabella al cavaliere Andrea. La Ricci, però, può contare su Gianni Sperti, che subito prende le sue difese. Questo sicuramente è stato il colpo di grazia per Gemma, che tra l’altro non riusciva a sopportare il fatto che Isabella sia entrata subito nelle grazie degli opinionisti.

La Torinese, nel corso dell’ultima puntata, ha deciso di sfogarsi rivelando di essere rimasta molto delusa dalle parole di Sperti. Gianni, stizzito, replica alle lamentele: “Ti sei lamentata dicendo che ci sono due pesi e due misure. Io ti voglio ricordare che abbiamo sopportato le tue relazioni, tu non puoi lamentarti ogni volte: ti lamenti e basta. Io intervengo quando sento cose assurde, non durante una conoscenza lineare”.

Tina Cipollari ha sostenuto fermamente le argomentazioni del collega, ed ha sbottato contro la dama Torinese di UeD: “Ma tu non ricordi? Hai pianto per uomini conosciuti 24 ore prima, sei tornata a piangere e ad accusarli di averti illuso. Gemma non tutte le donne sono come te, ci sono donne che si sanno contenere”.

“Basta che è di genere maschile e respira per innamorarti”. Gemma cerca di giustificarsi, assicurando di non provare nessun tipo di rivalità nei confronti della Ricci. Semplicemente, la Galgani non capisce come la dama riescono a lasciarsi andare con le persone che frequenta, compreso Andrea con cui ormai c’è una certa sintonia.