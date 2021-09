UeD, nuovo amore per Gemma Galgani? La dama paparazzata insieme ad un uomo, mano nella mano

La dama del Trono Over è stata paparazzata mano nella mano accanto ad un uomo misterioso

Gemma Galgani è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Oltre alle storie d’amore vissute all’interno del programma, non passano inosservati agli occhi dei telespettatori gli scontri e le discussioni che Gemma ha con Tina Cipollari. In queste ultime ore stanno emergendo alcune notizie le quali potrebbero far pensare che nella vita della dama ci sia un nuovo amore.

Nuovo amore per Gemma Galgani? In questi giorni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne si sta ritrovando al centro del gossip. Il settimanale ‘Nuovo’, infatti, ha paparazzato la dama del Trono Over passeggiare accanto ad un uomo misterioso, probabilmente della stessa età.

Stando agli scatti pubblicati dal noto settimanale, Gemma Galgani e l’uomo sono stati paparazzati mentre stavano passeggiando per le vie di Torino. I due sembrano molto complici e affiatati e chissà se la condizione da single di Gemma stia per finire.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti potrebbe tornare nel programma: le parole di Gemma Galgani

In questi giorni sta diventando sempre più insistente la notizia del ritorno a Uomini e Donne di Giorgio Manetti. Ricordiamo che Giorgio e Gemma hanno vissuto una bellissima storia d’amore giunta, purtroppo, al capolinea. Non appena aver saputo della notizia del presunto ritorno di Giorgio Manetti del programma, la dama del Trono Over si è espressa con queste parole:

Riesce a dire parole offensive nei miei confronti ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme. Quindi, prendo il meglio, nonostante le cose che ha detto. Cosa farei se tornasse negli studi? Lo saluterei in modo educato e, se non venissi provocata, starei tranquilla a vedere il suo percorso. Nessuna interferenza, sarei molto serena ed educata.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere qualche informazione in più riguardo la frequentazione di Gemma e scoprire come evolverà la sua situazione sentimentale.

