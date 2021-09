È da poco trapelata un’indiscrezione che lascia sbigottiti i fans. La notizia riguarda Tina Cipollari e Gemma Galgani: le due storiche acerrime nemiche di UeD. La loro inimicizia, secondo alcuni rumors, sarebbe falsa e da quanto viene detto le loro liti verrebbero messa in scena solo per aumentare l’audience della trasmissione.

A riportare la notizia è stato Alessandro Rosica, conosciuto dagli utenti come investigatore social ed esperto di gossip. Rosica dichiara di aver appreso la notizia da alcune sue fonti certe, secondo le quali le litigate tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari non solo sarebbero finte, ma addirittura scritte a tavolino dagli autori.

Il motivo di tale scelta? Presto detto: attirare l’attenzione sul programma e aumentare così la curiosità del pubblico da casa. Alessandro sui social pubblica tali parole: “Tina e Gemma, mi vergognerei al posto vostro. Siete due burattini! Ne abbiamo piene le scatole dei vostri giochetti“. Parole che non lasciano ombra di dubbio su ciò che l’investigatore social pensa della situazione e delle due protagoniste.

Ma l’indiscrezione non termina qui. Infatti si attesta, inoltre, che le donne tra loro abbiano un rapporto tutt’altro che rivale, tanto che le si incontra anche a cena insieme. Va chiarito però che la notizia non è certificata da alcuna prova. Più volte in passato si è parlato di falsi teatrini tra la Cipollari e la Galgani.

Notizie sempre smentite dalle dirette interessate. Infatti, entrambe le protagoniste hanno sempre sostenuto che la loro rivalità e antipatia reciproca è reale. Addirittura la dama Torinese di UeD, ha rilasciato delle interviste in cui specificava di non sapere i motivi della provenienza di tale astio da parte di Tina. L’opinionista, dal canto sua, non ha mai nascosto l’antipatia e la poca stima che ha nei confronti della Galgani e non perde mai occasione per dimostrarlo.