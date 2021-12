Chi è Leonardo Bozzetti D'Arcangelo? Ecco alcune curiosità, che non tutti sanno, sul nuovo cavaliere

Nello studio di UeD ha da poco fatto il suo ingresso un nuovo cavaliere. Parliamo di Leonardo Bozzetti D’Arcangelo. Ecco alcune curiosità sul cavaliere di Gemma Galgani. Conosciamo meglio uno degli ultimi protagonisti arrivato per sedere nel parterre maschile e per rubare il cuore della dama torinese Gemma Galgani.

Fonte studio UeD

Sarà la volta buona che la donna riesca a riscoprire l’ebbrezza dell’amore e così abbandonare per sempre il dating show di Maria De Filippi, dopo ben 12 anni? Ecco alcune curiosità.

UeD: Leonardo Bozzetti D’Arcangelo nuovo pretendente

Il cavaliere nasce a Sesto San Giovanni, in Lombardia, ha 68 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Lavora per una grande società che produce birra a Milano, dove Leonardo oggi vive. Alle spalle il fallimento di un matrimonio, ma felice perché papà di una splendida ragazza. I suoi hobby sono il cinema, il teatro e lo sport.

Da ragazzo è stato anche istruttore di ginnastica. Nel quotidiano dedica del tempo al suo benessere fisico, praticando jogging ed equitazione. Fa il suo ingresso nel programma nel momento in cui Gemma è in collegamento da casa. La dama ha contratto il Covid e quindi era in quarantena.

Fonte studio UeD

Il cavaliere si professa subito interessato alla donna. La dama torinese è stata estremamente entusiasta della presenza del nuovo pretendente e impaziente di intraprendere questa conoscenza. Leonardo ha palesato sin da subito il suo romanticismo: si è presentato sotto casa di Gemma Galgani con una sorpresa, un mazzo di fiori.

La donna ha contraccambiato con un gesto eclatante, uno striscione con su scritto: “Io e te come nelle favole”. Oggi tra i due intercorre un rapporto fatto di sorrisi, passione e tanta complicità. Sarà la storia che farà perdere definitivamente la testa a Gemma? Non ci resta che attendere il corso degli eventi.