La nuova puntata di UeD è carica di novità. Il Natale si avvicina e pare ci sia nell’aria una gran voglia di serenità. Anche le nemiche possono diventare amiche quando le feste allietano l’anima. Il dating show in onda oggi su Canale 5, ha visto una Tina Cipollari nelle vesti di consigliera. Niente di diverso dal solito, se non fosse per la strana alleanza.

Fonte studio UeD

Infatti l’opinionista dispensa consigli, come farebbe una buona amica, alla sua più acerrima nemica: Gemma Galgani. Tutto questo accade nel corso della puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5. Al centro studio c’è Tina Cipollari, seduta sulla sedia rossa, al fianco di Gemma Galgani, che racconta l’esterna e la cena avvenuta con Leonardo.

La dama confida di provare un certo imbarazzo, dato che l’uomo è estremamente riservato e molto chiuso. Di fatti, non hanno continuato la loro serata a casa della dama torinese, perché la stessa era frenata dall’atteggiamento di Leonardo. La Galgani è preoccupata. Il carattere riservato e timido inibisce la dama. Si sente frenata e non riesce a manifestare i suoi desideri.

Fonte studio UeD

Maria De Filippi informa Gemma che c’è un nuovo cavaliere e le fa credere che sia venuto per corteggiare Tina. Ma dopo un breve momento di stupore, viene spiegato alla dama che l’uomo è in realtà venuto per corteggiarla. Il nuovo pretendente si chiama Stefano. Tina lancia come di consueto innumerevoli frecciatine. Ma questa volta tra le due sembra esserci complicità.

Ovviamente, niente di radicato né tantomeno di profondo. Un piccolo e breve momento goliardico. Gemma decide di tenere Stefano e di concedere all’uomo un’esterna in sua compagnia, nonostante le lamentele di Leonardo. Quest’ultimo infatti trova la decisione della dama un’autentica mancanza di rispetto nei suoi confronti. Non ci resta che attendere il corso degli eventi nelle prossime puntate, che verranno puntuali dopo le vacanze natalizie.