Non molto tempo fa, un ex gieffino è finito sui giornali per un’immagine che ha scatenato gli utenti dei vari social. Si tratta della foto di Sossio Aruta arrestato e ammanettato.

Ma, niente paura: è stato lui stesso a parlare della vera storia dietro a quello scatto così insolito e si tratta di un bel progetto. La foto è stata postata a fine aprile da Sossio Aruta stesso sui social e ha come didascalia una frase che dice le cose a metà:

L’emozione sale sale sale, non vedo l’ora di farvi vedere il risultato di questo fantastico lavoro, svolto da persone professionali e determinate ❤❤❤, sarà un film bellissimo.

Ma di quale film stava parlando? La pellicola uscirà tra qualche mese nelle sale cinematografiche e si intitola “Uno strano weekend al mare” diretto da due talentosi registi, Marco Frosinie e Alessandro Ingrà. Le scene sono state girate a Vada, sulle spiagge bianche di Rosignano Marittimo e il camping Campo dei fiori.

Oltre a Sossio Aruta ci saranno altri protagonisti. Tra questi ricordiamo Massimo Di Stefano, Sefora De Giorgi, il comico fiorentino Alessandro Paci, , Benedetta Rossi, il comico Graziano Salvadori, Raissa Moretti e Rebecca Goetke. Ci sarà anche un’altro ex volto di Uomini e Donne: si tratta di Giorgio Manetti, famosissimo ex fidanzato di Gemma Galgani che debutta come attore in questo film.

Le foto dal set che mostrano Sossio Aruta arrestato e ammanettato arrivano poco dopo il post in cui l’ex tronista mostrava il Ciak del film. Le immagini erano accompagnate da una didascalia di poche parole in cui anticipava la novità:

Ho superato le mie aspettative, gran bel lavoro, I COMPLIMENTI DEI REGISTI SONO STATI I PIU’ BELLI, TRA QUALCHE MESE STUPIRO’ ANCHE VOI

Che dire, con queste immagini Sossio Aruta è riuscito sicuramente a scatenare la curiosità dei suoi fan che adesso attendono con impazienza l’uscita del film. In attesa, l’ex gieffino si gode la sua famiglia nella sua casa di Taranto dopo i problemi di salute che ha avuto recentemente.