La nuova stagione di UeD riapre i battenti con i soliti volti storici del programma. Ma anche tanti nuovi protagonisti approdati in questa edizione. Tra i personaggi che il pubblico ormai conosce da anni c’è il chiacchieratissimo Armando Incarnato. Il cavaliere quest’anno si è presentato con tutte le buone intenzioni per trovare la sua anima gemella.

Fonte studi UeD

Tra i volti del parterre femminile che attirano la sua attenzione spunta Marika Geraci, che suscita la curiosità anche di altri uomini e dei telespettatori. Conosciamo meglio alcuni aspetti che non tutti sanno della nuova dama. È una ragazza di appena 35 anni, nata a Palermo, la sua altezza corrisponde a 1.70, occhi castani e capelli neri. Marika non è mai stata sposata e non ha figli, ma non lo esclude dai suoi progetti futuri.

La Geraci si è sempre descritta come una donna estremante riservata e per tale motivo non ha mai parlato dei suoi amori passati. La bellezza è un tratto distintivo di Marika, la quale trascorre molto del suo tempo con i suoi amici. Molti i fans del programma che non hanno potuto non notano una notevole somiglianza con la ballerina Rossella Brescia.

La dama era determinata nel voler conoscere Armando, nonostante messa in guardia più volte dagli stessi opinionisti del dating show. In fin dei conti il cavaliere vanta un passato un po’ turbolento nei rapporti sentimentali. Ma Marika, nonostante una certa diffidenza, non voleva precludersi la possibilità di conoscerlo: “Voglio cominciare questo percorso senza filtri. Non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo solo per quello che ho visto da casa” aveva dichiarato.

Ma ultimamente la loro relazione vive momenti molto turbolenti e la nuova dama pare abbia già rivolte le sua attenzioni ad altri cavalieri. Non ci resta che attendere le novità che la nuova edizione ci presenterà e se sono rose fioriranno, nonostante i dubbi di tutti.