Nel corso della scorsa puntata di UeD ne sono successe di tutti i colori. Scoppia la lite tra due protagonisti del trono over. Stiamo parlando del cavaliere Armando Incarnato e la storica dama del Parterre femminile Ida Platano. I due protagonisti, al centro studio, si attaccano e litigano nel raccontare un evento in cui ognuno di loro dà la propria versione dei fatti.

Fonte studi UeD

Il tutto viene scatenato da una domanda che è stata posta da Gianni Sperti, il quale chiede alla dama se ultimamente ha sentito il cavaliere. Solo a questo punto entrambi affermano di essersi parlati telefonicamente, ma ognuno di loro racconta una versione dei fatti completamente diversa dall’altro. Tutti e due dichiarano di essersi parlati, ma sarebbero stati interrotti dalla redazione.

Ida pare abbia chiesto spiegazioni ad Armando sul perché il cavaliere non la saluta più. Il Cavaliere spiega di averla sempre salutata con lo sguardo. Ma a quanto pare la conversazione è poi passata tramite telefono. È Armando ad affermare di aver ricevuto il giorno dopo un’altra chiamata da Ida. È qui che arriva il diverbio, perché Ida nega quest’ultimo dettaglio. La dama di UeD, conferma di averlo sentito, ma smentisce categoricamente la telefonata del giorno dopo.

Fonte studi UeD

La dama mette in chiaro di non aver nessun interesse nei confronti di Incarnato, nonostante le sia arrivata la proposta del Cavaliere di vedersi. Ma Armanno a sua volta smentisce Ida, si dice certo di non aver mai avanzato nessuna proposta alla dama.

Fonte studi UeD

I protagonisti sono pronti a portare come prova delle loro parole, i propri cellulari, per vedere chi ha chiamato chi. Ma è evidente che nonostante di loro ha intenzioni. I fatti non seguiti le parole. Infatti nessuno dei due ha fatto il primo passo per prendere effettivamente il telefono. Armando però garantisce di dare tutto il materiale alla redazione una volta terminata la puntata.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: