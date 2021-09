UeD: Gianni Sperti, il gesto delle corna fa infuriare Armando Incarnato

La nuova stagione di UeD, lo storico e amatissimo programma della regina della televisione italiana Maria De Filippi, è appena cominciata. Sin da subito ha regalato ai suoi telespettatori innumerevoli colpi di scena. Sono stati presentate al pubblico le novità di quest’anno. I nuovi tronisti e il rinnovato look della chiacchieratissima dama Torinese Gemma Galgani hanno fatto clamore, intrattenendo i telespettatori.

Tra i volti già noti non è di certo passato inosservato Armando Incarnato. Il napoletano riprende il suo solito posto nel parterre maschile del dating show. Lo fa tornando subito sotto i riflettori con la rivelazione riguardante la sua frequentazione con Marika. Lo stesso ha lasciato intendere una certa intimità alimentando una grande curiosità al riguardo.

Ma cos’ha acceso ancor più la curiosità riguardo questa rivelazione? Sicuramente la reazione nel corso della trasmissione del volto storico del programma, l’opinionista Gianni Sperti. Lo stesso non ha lesinato dure parole nei confronti del cavaliere napoletano. Infatti lo ha accusato di intromettersi fin troppo nelle nuove conoscenze di Ida Platano per metterla in difficoltà.

Tra i due non scorre buon sangue, difatti nell’arco di tutta la passata stagione di UeD, si sono resi protagonisti di diversi scontri e polemiche. Il partenopeo ha risposto all’opinionista con un secco: “Non m’interessa niente di Ida. Io sto pensando a Marika”. Gianni rivolgendosi direttamente alla dama, mima il gesto delle corna e tuona: “Marika preparati….”.

Dal canto suo Marika risponde: “Secondo me lei ha sempre avuto un debole per Armando. Lei non ha mai avuto il coraggio di andare avanti”, riferendosi ad Ida. La donna ha ribadito più volte la fiducia nei confronti dell’uomo che sta conoscendo e che a quanto pare scatena un forte interesse nella dama. Alla luce di questi ultimi avvenimenti possiamo tranquillamente affermare che questa stagione appena iniziata ci riserverà numerosi colpi di scena. polemiche, scontri accesi e nuove coppie non mancheranno di sicuro

