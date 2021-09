È da poco iniziata la nuova stagione di UeD, appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Il programma ha da poco preso il via. È passata appena una settimana dalla prima messa in onda e il format ha già regalato innumerevoli colpi di scena. Protagonista indiscussa al centro studio, rimane sempre la storica dama del programma, Gemma Galgani.

Dopo aver presentato il suo nuovo décolleté e le labbra rimpolpate, la donna comincia a guardarsi intorno e arrivano i primi approcci con i cavalieri del parterre maschile. Tra loro ce n’è uno, che attira in particolar modo, la sua attenzione. Il fortunato è Kerry, rinominato da Tina Cipollari il Piero Pelù di UeD. Il 62enne si presenta come uno spirito libero e con un look molto particolare.

La dama Torinese, senza mezzi termini, ha puntato subito il dito verso di lui. Senza peli sulla lingua dichiara, sin da subito, un certo interesse, ritenendo l’uomo molto affascinante. Non solo, la dama si dice anche attratta e affascinata dal suo modo di ballare, che a suo dire è molto sensuale. Maria De Filippi non perde l’occasione e chiede a Kerry di concedere un ballo alla dama.

Ciò che succede in quel momento, al centro studio, scatena l’ironia di Tina, che con fare sornione prendi in giro la sua nemica. La Galgani e il cavaliere si scatenano in un ballo che fa salire l’entusiasmo della dama alle stelle. L’opinionista di UeD, interviene a gamba tesa e rivolgendosi alla conduttrice dice: “Guarda come sta Maria. Si è scatenata, un medico, ha il fiatone”.

Mettendo in atto così un siparietto che fa sorridere i telespettatori. Ma non solo, anche la padrona di casa sembra molto divertita dalle parole della Cipollari. Questa nuova edizione già sta dando ottime soddisfazioni ai telespettatori e agli autori del programma. Ne vedremo delle belle.

