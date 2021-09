UeD Tina Cipollari attacca il corteggiatore di Isabella. Lui: “Vai a scuola di educazione”

Maria De Filippi ha inaugurato l’edizione 2021 del programma di UeD, con la metamorfosi fisica di Gemma Galgani. La dama presenta al pubblico il suo nuovo decolleté. Ma le telecamere si spostano anche su un’altra protagonista del dating show, Isabella Ricci, la quale sta riscuotendo grande successo tra i cavalieri del parterre maschile, che sembrano sgomitare per corteggiarla.

La dama del Trono Over, nel raggiungere il centro dello studio per conoscere nuovi aspiranti, viene subito aggredita da Gemma. La Galgani solleva immediatamente la sua perplessità sul fatto che la Ricci sia diventata, così all’improvviso, appassionata di social, nonostante la sua avversa opinione.

Gemma non perde tempo e asserisce: ”Sei un’influencer over 60”. Maria De Filippi, in maniera repentina, mette fine al battibecco. La conduttrice preferisce andare avanti con il programma e annuncia così i nuovi cavalieri, arrivanti in studio per la bella Isabella. La dama rimane particolarmente colpita da uno di loro: Filiberto, il quale ha occhi solo per Tina.

Ad un certo punto Filiberto, parlando di sé, viene interrotto dalla Cipollari: “Stai parlando da un quarto d’ora. Non puoi raccontare tutta la tua vita al primo incontro”. Mentre Filiberto cerca di replicare, succede qualcosa che manda su tutte le furie Tina. L’opinionista infastidita chiede ad Isabella di farlo accomodare fuori dallo studio.

Filiberto si sente messo spalle al muro e con fare deciso replica verso la Cipollari: “Pensi che io sia un cretino? Hai sbagliato persona. Tu, forse, hai a che fare con i cretini e li tratti da cretini. La tua è una vita scialba”. Non tarda ad arrivare la replica della Vamp che lo esorta, nuovamente, a lasciare lo studio. Ma lui non ci sta e contrattacca: “Tu hai fatto la figura di mer*a. Vai a scuola di educazione“. La dama di UeD, non apprezza i commenti dell’uomo e così decide di mandare a casa il pretendente.

