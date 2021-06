L’ultima edizione di UeD ha visto formarsi delle splendide coppie all’interno dello studio. Di certo, però, ce n’è una che ha fatto innamorare il pubblico, parliamo di Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due hanno lasciato insieme il dating show innamoratissimi e continuano la loro storia. Hanno una sintonia splendida e sono molto affiatati al punto che lei ha deciso di trasferirsi in Puglia per stare a fianco all’ex tronista.

Recentemente, la coppia ha voluto parlare di come stanno affrontando la vita insieme e di alcune possibilità a cui stanno pensando per il futuro. In particolare Davide e Chiara stanno valutando la possibilità di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. I due, dopo aver scelto di gettarsi direttamente nella convivenza, credono che mettersi alla prova partecipando al viaggio nei sentimenti di Filippo Bisceglie possa essere la scelta giusta.

Donadei, nel corso dell’intervista al magazine ufficiale di UeD, ha speso splendide parole su Chiara e sulla loro unione. “C’è una grande chimica tra di noi. Ciò che mi fa impazzire di Chiara è che con lei provo un senso di famiglia. Il fatto che sia venuta a lavorare a Parabita con me, mi fa capire quanto sia mia complice. Ha compreso le mie necessità e mi fa sentire sempre appoggiato. Siamo due persone che guardano nella stessa direzione” dice.

Quanto alla possibilità di partecipare nel futuro a Temptation Island, i due ex protagonisti del trono classico hanno risposto con queste parole: “In questo momento stiamo cercando di viverci la nostra storia. Siamo occupati con il lavoro e teniamo i piedi per terra”.

E poi: “A oggi siamo sicuri del nostro rapporto e, stando insieme da qualche mese, l’idea di metterci alla prova in quel contesto potrebbe farci più male che bene. In futuro, però, se dovesse servirci non ci tireremmo indietro dal fare un’esperienza simile”. Non ci resta che attendere per scoprire se loro desideri saranno esauditi.