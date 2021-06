UeD: Chiara Rabbi viene presa di mira sui social. L’ex corteggiatrice scrive una lettera al suo fidanzato Davide Donadei, ma la reazione dei followers fa indignare la ragazza. La loro relazione procede lontano dalle telecamere del programma e hanno anche deciso di andare a convivere insieme in Puglia. Le grandi novità che stanno vivendo, hanno riempito di emozione il cuore della dolce Chiara, tanto che la ragazza ammette di voler al più presto un figlio dal suo nuovo fidanzato.

La notizia ha creato non poco scalpore, tanto che alcuni haters si sono scagliati contro la Rabbi, inondando il suo profilo social di insulti. Sono state pesanti le accuse riversate nei confronti della coppia. L’ex corteggiatrice, stanca di tale atteggiamento, si è lasciata andare a un duro e lungo sfogo.

Davide Donadei ha fatto la sua scelta dopo un tortuoso percorso negli studi di UeD di Maria De Filippi. Il tronista non ha avuto né dubbi né tentennamenti nello scegliere Chiara. La loro storia d’amore è presto decollata, tanto da indurre i due a prendere decisioni importanti, come quella di una convivenza. È stato Davide a proporre alla sua dolce metà l’acquisto del loro primo nido d’amore.

La Rabbi data tale richiesta e presa dall’emozione, decide di scrivere una lettera piena di romanticismo a Davide, rivelando il suo più grande desiderio quello dell’arrivo di un figlio. Milioni di utenti si sono riversati sulla pagina Instagram della ragazza, criticandola aspramente per tali parole. Chiara viene accusata di considerare i figli come caramelle.

UeD: la risposta di Chiara

Dopo molti commenti negativi la Rabbi ha deciso di rispondere a tanti e insensati attacchi: “Allora, dopo mesi e mesi che mi sono presa e mangiata la vostra ma, sotto commenti per messaggio sono sempre stata zitta, qualche volta ho risposto sotto qualche commento. A me nessuno deve venirmi a dire che i figli sono caramelle, perché lo so benissimo. Ma più che altro nessuno deve venirmi a rompere i ci se ho deciso di costruirmi una famiglia con Davide, anche se è troppo presto. Non me ne frega un co. Ad un certo punto anche meno sono libera di fare quello che voglio”