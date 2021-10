UeD: scatta il bacio tra Andrea Nicole e Ciprian. Il particolare però non convince Sperti

La nuova stagione regala colpi di scena e dinamiche che tengono i telespettatori incollati allo schermo. Delle interessanti anticipazioni sulla nuova puntata di UeD arrivano direttamente dal vicoletto delle news. Si tratta della tronista Andrea Nicole, la ragazza che ha da poco terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. La tronista si sta da poco rapportando con i suoi corteggiatori e già si è concessa le prime esterne.

Ovviamente l’imbarazzo e le difficoltà non sono di certo mancate. Ad attirare maggiormente l’attenzione di Nicole è il suo corteggiatore Ciprian Aftim. I due sembrano avere un’ottima sintonia. Ma non solo: ora arriva anche un primo bacio a telecamere spente. Un desiderio prettamente espresso dalla tronista. Andiamo per ordine e vediamo che cosa è successo.

Andrea Nicole e il suo corteggiatore si sono scambiati diversi messaggi che portano la tronista a voler trascorrere più tempo con Ciprian. Quindi Nicole si concede una splendida esterna. Un momento particolare, che pare abbia emozionato i due giovani a tal punto da spingersi a chiedere alla produzione un po’ di privacy e spegnere così le telecamere.

Una volta rimasti soli è scoccata la scintilla. È durante la puntata che i due rivelano una vicinanza particolare sfociata in un primo bacio. La notizia allieta tutti i presenti, euforici per questa novità. Tutti tranne l’opinionista Gianni Sperti, il quale attacca il corteggiatore. Secondo l’ex ballerino, Aftim pecca di sincerità.

Lo accusa di aver messo in atto alla lettera la tattica del cavaliere Armando Incarnato, il quale nel corso della scorsa puntata gli aveva consigliato un approccio un po’ più fisico con la tronista di UeD. Ovviamente la discussione crea delle nuove dinamica al centro studio. Ma una cosa appare chiara: niente sembra scalfire l’interesse della ragazza nei confronti di Ciprian. Non ci resta che attendere i prossimi eventi.