UeD, clamoroso retro-front: il comportamento della dama fa infuriare gli opinionisti

C’è un motivo se Gemma Galgani è la star indiscussa di UeD. La dama torinese non è prevedibile e non si fa problemi a cambiare opinione lasciando il pubblico di sasso. Nelle ultime puntate avevamo visto Gemma puntare il dito contro Maurizio Giaroni, accusandolo pesantemente. Dopo la sfilata del parterre femminile, però, la torinese ha confessato di voler ricontattare il cavaliere. Ovviamente, in studio si alza un polverone.

Tina Cipollari e Gianni Sperti si scagliano contro la Galgani, insinuando che la dama sia incoerente e indifendibile. Ma la dama è decisa: vuole dare a Maurizio una seconda opportunità. All’inizio della loro conoscenza, Maurizio era ancora molto titubante: la scelta era tra Gemma o Maria Tona. Chiusa la storia con Maurizio, la Galgani non si era risparmiata: tra accuse, critiche e biasimi, in poche settimane ha asfaltato il cavaliere in tutti i modi.

La torinese era arrivata addirittura ad insinuare che il cavaliere l’avesse usata per accrescere la sua fama nel dating show. Infine il colpo di scena: durante la sfilata dei cavalieri, i sentimenti latenti di Gemma si sono risvegliati: lo sguardo del cavaliere è eloquente e, per lei, è un chiaro invito a provare di nuovo a stare insieme. Per questo, la Galgani ha deciso di ricontattare il cavaliere.

I due, quindi, hanno deciso di provare ancora a frequentarsi. Gemma viene duramente criticata per questa decisione, in particolare da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Gli opinionisti sono increduli e furibondi: Gemma ha deciso di tornare proprio dall’uomo che aveva riempito di accuse fino al giorno prima. La Galgani ha tentato di spiegare le sue ragioni, ma non c’è stato verso. Addirittura, Gianni si dice profondamente deluso dal comportamento della dama torinese, tanto da non trovare nessun argomento per difenderla.

Maria De Filippi, allora, decide di intervenire in una situazione molto contorta di per sé. La conduttrice di UeD, fa notare a Gemma che spesso le capita di interpretare piccoli gesti come delle dichiarazioni. Ma la situazione precipita quando Maurizio entra in studio. Il cavaliere ammette che durante la sfilata non ha avuto gli stessi pensieri che ha avuto Gemma e spiega di aver cambiato idea dopo i messaggi della dama. A quel punto Tina da in escandescenze: accusa il cavaliere di sfruttare la popolarità di Gemma. La situazione è molto più complicata del previsto. Una cosa è certa: nessuno crede che questa coppia abbia un futuro.