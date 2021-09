Arrivano delle interessanti anticipazioni dalle prime registrazioni di UeD. Ci saranno di sicuro molti colpi di scena e per la dama Ida Platano, si vocifera un colpo di fulmine. Come precedentemente anticipato già dall’inizio della nuova stagione, Ida Platano pare sembra essersi già innamorata. La dama ha instaurato, in brevissimo tempo, un rapporto do forte complicità con uno dei cavalieri del trono over.

Si parla addirittura di un primo bacio, avvenuto durante un’esterna. Da quanto si sa però qualcosa non è andato per il verso giusto, tanto che l’incontro non si sarebbe concluso nel migliore dei modi. Ida Platano sarebbe stata invitata, dal suo corteggiatore Marcello, a trascorrere una serata insieme a lui nella sua camera d’albergo. La dama però tornata in studio solleva dubbi e polemiche.

Cosa non è andato per il verso giusto? Presto detto. La Platano dopo aver accettato l’invito ha condiviso con il cavaliere dei bei momenti, pare che quest’ultimo si sia rilassato a tal punto da cedere alla stanchezza. Il cavaliere si è addormentato, lasciando così la donna sola. Marcello però non intende mollare la presa e promette che farà di tutto per riconquistare la dama e per poter così dimostrare tutto il suo reale interesse.

Per Gemma Galgani invece nessuna novità sentimentale in vista, anzi, continua a collezionare delusioni. Nessun corteggiatore si è presentato per la dama torinese lasciando così a Tina Cipollari lo spazio per attaccare e polemizzare sulla questione. Di certo all’opinionista non mancano i motivi per punzecchiare la sua acerrima nemica.

Argomento di punta tra le due sono di certo i ritocchini estetici a cui la Galgani si è recentemente sottoposta e che l’hanno portata a sfoggiare il suo nuovo décolleté ritenuto dalla Cipollari decisamente esagerato e fuori luogo per la sua età. Di sicuro questa nuova stagione di UeD è iniziata a gonfie vele.